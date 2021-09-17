هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟.. «الإفتاء» توضح

يحرص عدد كبير من المسلمين على قراءة القرآن الكريم للميت كي يكون الأمر فيه رحمة للميت، ويعد سؤال «هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟»، من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثيرون عبر محركات البحث المختلفة، كما ورد السؤال ذاته إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدار الإفتاء، وهو السؤال الذي أجابت عليه الإفتاء، وتستعرض «الوطن» الإجابة وذلك في السطور التالية.

هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟، قائلة: إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأضافت دار الإفتاء، أنّ السلف الصالح حرص على فعلها، وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير، سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده.

ثواب قراءة القرآن للميت

وتابعت الإفتاء حول الرد على سؤال هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت، أنّه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي من الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وحرص على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير.

صيغة دعاء ختم القرآن وإهداء ثوابه للموتى

وفي سياق الإجابة على سؤال هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟، تستعرض «الوطن» أيضًا صيغة دعاء ختم القرآن وإهداء ثوابه للموتى، وهناك أكثر من صيغة لدعاء ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت والتي جاءت كالآتي:

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نُسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازينى وحقق إيمانى وارفع درجتى وتقبل صلاتى وأغفر خطيئتى وأسألك العلا من الجنة، اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.