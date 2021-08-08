هل يجوز وهب قراءة القرآن للميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب

أعلنت دار الإفتاء المصرية خلال موقعها الرسمي، بإنه يجوز قراءة القرآن على الميت قبل دفنه، حيث إن الأمر الشرعي جاء بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق، ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وحول تساؤل البعض عن هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ وهل تجوز قراءة القرآن على القبر؟، أجابت أمانة الفتوى على الموقع الخاص بدار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت في فتوى رقم 2142 بتاريخ 30 - 6 - 2009 قائلة: «نعم تجوز قراءة القرآن على الميت وهبة الثواب إليه بإجماع الفقهاء، سواء كان ذلك على القبر أو من أي مكان آخر، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، حتى إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر أهل السير في ترجمته أن الناس اجتمعوا لختم القرآن له على قبره وفي بيوتهم، والتاريخ محنة المذاهب كما يقولون، ويصل الثواب إلى الميت وينفعه ذلك إن شاء الله».

وكانت توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز بالأمس، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكانت سيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلة الفنانة دلال عبدالعزيز، داخل مستشفى زايد التخصصي، الذي التقطت به أنفاسها الأخيرة، بعد صراع مع تداعيات ومضاعفات فيروس كورونا.