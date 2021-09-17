الأماكن الشاغرة بالكليات بتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18-9-2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20-9-2021.

وترصد «الوطن» في إطار خدماتها للقراء، الأماكن الشاغرة بالكليات في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.

وكشفت وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة من التنسيق، بالنسبة للشعبة العلمي، هي 205 درجة، بنسبة 50%، والحد الأدنى الشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.

تعرف علي الأماكن الشاغرة بالجامعات الحكومية للمرحلة الثالثة لشعبتي العلمية والأدبية

وحددت وزارة التعليم العالي، الأماكن الشاغرة ببعض الكليات بالجامعات الحكومية للطلاب المرحلة الثالثة من خريجي الثانوية العامة، وشملت كليات:

- كليات التربية «تعليم ابتدائي».

ـ كليات التربية شعبة طفولة.

ـ كليات الحقوق «انتظام وانتساب».

ـ كليات التربية النوعية.

ـ كليات الآداب «انتظام وانتساب».

ـ كليات السياحة والفنادق.

ـ المعاهد الفنية للتمريض.

ـ كليات التربية الرياضية.

ـ كليات التربية النوعية «فنية وموسيقية».

ـ كليات التربية الفنية.

ـ كليات التربية الموسيقية.

ـ الكليات التكنولوجية.

ـ بعض كليات التربية «تعليم أساسي».

ـ كليات التربية شعبة طفولة.

ـ كليات السياحة والفنادق.

ـ كليات التربية الرياضية.

ـ كليات التربية النوعية «موسيقية وفنية».

ـ كليات التربية الموسيقية.

ـ المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة.

ـ المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.

بدء تنسيق المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات

يأتي ذلك وسط استعدادات للجامعات، لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تسجيل الراغبات داخل الجامعات، اعتبارا من صباح الغد، ومن المُقرر أن يتم إعلان النتائج عقب تسجيل الطلاب الناجحين في الدور الثاني لرغباتهم، كما تتيح الوزارة تقديم الرغبات عن الموقع الإلكتروني للتنسيق.