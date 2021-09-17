وزير التعليم العالي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة سيسكو (Cisco)، وذلك ضمن فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، والذي يعقد على مدار يومين (16-17 سبتمبر الجاري) بالعين السخنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي ورئيس المنتدى، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتسريع تبني الرقمنة، وتنمية الإمكانات والمواهب الرقمية، موضحًا أنها تعمل على تلبية الطلب المتزايد على المتخصصين المزدوين بالمهارات اللازمة لتصميم شبكات الكمبيوتر، وبنائها وصيانتها.

وأضاف فاروق أنه بموجب مذكرة التفاهم، يُتاح للجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى بالتعاون مع شركة سيسكو أن تدمج تكنولوجيا شبكات الحاسبات في برامجها التعليمية، فضلاً عن تدريب الطلاب وتقديم أحدث الدورات الدراسية المتميزة، وأنسب الطرق الملائمة للتدريس.

وأشار مساعد الوزير للتحول الرقمي إلى أنه تم الاتفاق على التوسع في تطبيق برنامج أكاديمية Cisco Networking Academy program التابع لشركة سيسكو، وتقديم البرامج المختلفة للطلاب، والتي تؤهلهم للحصول على شهادات سيسكو والتأهيل لسوق العمل.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأيمن الجوهري مدير عام شركة سيسكو للأنظمة في مصر.