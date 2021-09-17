التعليم العالي: «طالب رقمي» تقدم خدمات بسهولة وأمان

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن مبادرة «طالب رقمي» تعتمد فكرتها على إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير خدمات سهلة وسريعة وآمنة لمستخدمي خدمات الوزارة من أعضاء هيئة تدريس والطلبة والعاملين على حد السواء.

فاروق: المبادرة تقدم محفظة نقود وخدمات تؤمن الطلاب

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه وبالنسبة للطلبة فيتم من خلال المبادرة تقديم العديد من الخدمات الأساسية كنظم التعلم الإلكتروني ونظم تعلم الطلاب ومحفظة النقود وكل الخدمات التي من شأنها تأمين الطلاب.

فاروق: «الطالب معاه كارت ذكي بيحصل بيه على خدمات من البيت أو الجامعة»

وأوضح أن المبادرة كان يتم تنفيذها من قبل في صورة خدمات متفرقه، حتى جمعت الوزارة بتجميع الأفكار السابقة وإطلاقها في شكل مبادرة جديدة تخدم التحول الرقمي بداخل الجامعات وتقديم ما يزيد عن 20 خدمة للطلاب الجدد في منظومة التعليم العالي وحتى خروجهم من التعليم الجامعي، «الطالب بيكون معاه كارت ذكي بيقدم من خلاله كل الخدمات اللي محتاجها سواء من البيت أو داخل الجامعة».

وأكد أن نطاق عمل المبادرة ستشمل كل الجامعات المصرية الواقعه تحت إشراف الدراسة، وسيتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات مع بداية العام الدراسي الجديد، كما وسيتم إضافة عدد من الخدمات تباعا فور الانتهاء منها لطرحها للطلاب.

وتابع: «خدمات المبادرة لن تكون في صورة نظرية فقط ولكن في صورة تطبيقية، ووعدنا الوزير بتنفيذ ما يقارب الـ70% من البرامج المخطط لها بداخل تلك المبادرة».