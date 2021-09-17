إطلاق سراح سيف الدين مخلوف بعد اعتقاله بتهمة التآمر على الدولة في تونس

أمرت المحكمة العسكرية في تونس بإطلاق سراح النائب في البرلمان المُجمد، سيف الدين مخلوف، القيادي في «ائتلاف الكرامة» الإخواني، وذلك بحسبما ذكرته وكالة «رويترز» نقلا عن محامٍ في تونس.

وكان مخلوف قد تم اعتقاله في وقت سابق من يوم الجمعة، وجاء قرار اعتقال سيف الدين مخلوف بناء على بطاقة جلب جوالة صادرة بحقه منذ شهر يوليو الماضي.

إطلاق سراح سيف الدين مخلوف والاستماع له في وقت لاحق

وأصدرت المحكمة في تونس قرار إطلاق سراح سيف الدين مخلوف، على أن يُعاد الاستماع إليه في وقت لاحق، وذلك تنفيذاً لقرار قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية والذي أمر باستدعائه، ويذكر أنّه تم إبطال مفعول بطاقة الجلب بحق سيف الدين مخلوف.

«مخلوف» اعتقل بعد اتهامه بالتآمر على أمن الدولة في تونس

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن مصادر قضائية مطلعة قد أفادت بأنّ «مخلوف» المقرب من حركة النهضة والذي تولى رئاسة «ائتلاف الكرامة»، الجناح العنيف للحركة، جرى اعتقاله بعد اتهامه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي بهدف إجبار السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

«مخلوف» حاول تسفير متهمة بالإرهاب

ويذكر أنّ القضاء العسكري التونسي قد أصدر «مذكرة جلب» في أغسطس الماضي بحق مخلوف، وذلك على خلفية ما أطلق عليه بـ«غزوة المطار»، وذلك عندما هاجم «مخلوف» قوات الأمن وأعوانهم بمطار تونس قرطاج الدولي، وذلك أثناء محاولة الأخير تسفير متهمة بالإرهاب عنوة عن قوات الأمن التونسية.

تزامن ذلك مع إصدار الرئاسة التونسية بياناً ينص على التزام القوات الأمنية التونسية بعدم منع أي شخص من السفر إلا في حالة كان الأمر متعلق ببطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش أو تعلق الأمر بالأمن التونسي العام، وشدد البيان على أن يتم ذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون، والحفاظ على كرامة الجميع، بالإضافة إلى مراعاة الالتزامات الخاصة للمسافرين بالخارج.