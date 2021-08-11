الغنوشي يتراجع ويعلن دعم حركة النهضة للرئيس التونسي قيس سعيد

أعلن رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، دعم حركة النهضة للرئيس قيس سعيد، وفقاً لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال الغنوشي إن رسالة الشعب وصلت ويبدي الاستعداد لمراجعة سياسة «النهضة»، قائلاً إننا ننتظر خارطة الطريق للرئيس، ولا حل إلا بحوار تحت إشرافه.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية يوليو الماضي عدداً من القرارات إثر احتجاجات شهدتها البلاد شملت إعفاء رئيس الوزراء من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.