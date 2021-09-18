للمرة الأولى.. بوتين يصوت في انتخابات الدوما باستخدام هاتف أحد مساعديه

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في انتخابات «مجلس الدوما»، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، باستخدام هاتف أحد مساعديه، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، خلال حديث لإذاعة «هنا موسكو»، مساء أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي استخدم هاتف أحد المساعدين للإدلاء بالتصويت، موضحا أنه لا يوجد لدى «بوتين» أي أجهزة إلكترونية، مؤكدا أن وسائل الاتصال لديه موجودة مع مساعديه.

من جانبها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الرئيس الروسي، في إطار أي انتخابات بطريقة إلكترونية بدل الحضور إلى مركز اقتراع.

واختتمت في روسيا مساء أمس الجمعة، فعاليات اليوم الأول من التصويت العام في إطار انتخابات مجلس الدوما، واقتراع السلطات المحلية البلدية، وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها، أمس الجمعة في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي «07:00 بتوقيت القاهرة»، لاستقبال الناخبين المشاركين في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما وقادة السلطات التنفيذية المحلية في 46 منطقة والنواب في المدن والبلديات بكامل أنحاء روسيا.

1.1 مليون شخص شاركوا في الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني في موسكو

وبلغت حتى مساء أمس الجمعة، نسبة الإقبال العام في كل البلاد، باستثناء التصويت عن بعد، 16.85%، أما التصويت الإلكتروني فهو ممنوح لنحو 2.6 مليون شخص في 7 مناطق روسية، وفي موسكو وحدها شارك في العملية 1.1 مليون شخص، إضافة إلى 60% من الناخبين عن بعد في المناطق الـ6 الأخرى.

ويستمر التصويت العام حتى الساعة 21:00 بتوقيت موسكو «08:00 مساء بتوقيت القاهرة»، غدا الأحد.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، نيقولاي بولاييف، إن التصويت يجري بطريقة اعتيادية ولم يتم تسجيل عدد كبير من المخالفات.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما، لمدة 5 سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية، فيما يتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ويشارك 14 حزبا روسيّا في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت مع ترجيحات كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة: «حزب روسيا الموحدة- الحزب الشيوعي الروسي- الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي- حزب روسيا العادلة» على معظم المقاعد.

وتشمل الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات: «حزب الخضر- نوفيي ليودي (ناس جدد)- يابلوكو- حزب التنمية- حزب الحرية والعدالة الروسي- شيوعيو روسيا- المنبر المدني- البديل الأخضر- حزب المتقاعدين- حزب الوطن».