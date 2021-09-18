«الرعاية الصحية» تشارك «الرقابة» في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، في الاحتفالية التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2021، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في يوم 17 سبتمبر من كل عام.

السبكي: المشاركة في الاحتفالية تعكس حرصنا على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وما يخص المرأة ووليدها

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه في كل أعوام الاحتفال بيوم سلامة المرضى عالميًا، لم يتم تحديد فئة بعينها، إلا أنه في عام 2021 تم تحديد الأم ووليدها، حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية احتفاليتها بهذا اليوم لهذا العام، تحت شعار «الرعاية الآمنة للأم والوليد»، فيما تشمل الفئة المستهدفة بالتوعية المرأة أثناء فترة الحمل، والأم ووليدها بعد وضعها لمولودها مباشرة، مشيرًا إلى أن الأبحاث أكدت وفاة ما يصل إلى 810 نساء في اليوم على مستوى العالم بسبب الحمل والولادة، بينما يمكن تجنب أسباب الوفاة من خلال اتباع الممارسات الصحية السليمة والمأمونة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مشاركته بهذه الاحتفالية تعكس حرص الهيئة على متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بشكل عام، وما يخص المرأة ووليدها بشكل خاص، وذلك داخل كل منشآتها الصحية والبالغ عددها 113 منشأة بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، منهم 95 وحدة ومركز ووحدات صحة الأسرة، إضافة 18 مستشفى تابعة لها بالمحافظات الثلاث.

توفير مستشفيات متخصصة للمرأة ووليدها لرعايتهم طوال فترة الحمل

ولفت السبكي إلى دأب الهيئة لتوفير مستشفيات متخصصة للمرأة ووليدها لرعايتهم طوال فترة الحمل، وعند الولادة وعقب الولادة رعاية متخصصة، ويدلل على ذلك تطوير مستشفياتها بمحافظات بورسعيد والأقصر، لتكون أماكن متخصصة ومتطورة وفقًا لأعلى معايير الجودة لتناسب هذا الغرض، مشيرًا إلى تخصيص الهيئة مستشفيين لرعاية المرأة ووليدها، وهما مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، وصحة المرأة «النساء والولادة سابقًا» ببورسعيد، وذلك بما يضمن تقديم الرعاية المتميزة للأم مولودها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبكل سهولة ويسر مع مراعاة كل معايير الجودة العالمية بما فيها معايير مأمونية الخدمة الطبية المقدمة.