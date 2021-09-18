أحمد فهمي يكشف تطورات حالة شقيقه الصحية: خرج من الرعاية

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها شقيقه الأصغر الفنان كريم فهمي، لافتًا أن حالة شقيقه تحسنت وخرج من الرعاية المركزة منذ ساعات ومتواجد حاليًا في غرفة عادية.

وأوضح «أحمد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن شقيقه كريم يشتكي منذ أسبوع من وجع في صدره وكحة، وأنه كان معتقدا أنه أصيب بفيروس كورونا نظرًا لإصابته به من قبل وعزل نفسه.

جلطتين في الرئة

وأوضح أحمد فهمي، أن شقيقه قام بإجراء التحاليل اللازمة فتبين وجود جلطتين في الرئة، إحداهما في الرئة اليمنى والأخرى في اليسرى، لافتًا أن شقيقه أصبح في حالة جيدة.

وأشار أن «كريم» يبلغ من العمر 38 عاما، وأنه أصغر منه بعامين، مؤكدًا أنه تعرض لمشكلة بسبب معاناته من مشكلة في القولون ويلزمها أدوية مقاومة للسيولة بينما يحتاج لأدوية السيولة بسبب جلطة الرئة.

وتوقع أحمد فهمي أن تحل أزمة شقيقه الصحية في أسرع وقت، وأن يعود في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن شقيقه يحصل على أدوية مضادة للتجلط وأدوية لسيولة الدم «فايق وبيتكلم الحمد لله ومفيش حاجة وهو كويس».

سيخرج خلال 3 أيام

وطمأن «فهمي» الجمهور بخصوص حالة شقيقه مضيفًا: «أنا بطمن الناس وبشكرهم على السؤال وهياخد برتوكول علاج وهيخرج من المستشفى خلال يومين تلاتة».

وتعرض كريم فهمي لأزمة صحية انتقل على أثرها للمستشفى، ودخل للرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

يٌذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو فيلم «ديدو»، والذي دارت أحداثه في إطار من الكوميديا والفنتازيا، حول مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات مضحكة، ومحاولات للتغلب على المصاعب التي تواجههم.

والعمل كان من بطولة كلا من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، ومحمد ثروت وسيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.