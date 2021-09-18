حملة لتحصين الأغنام بلقاح طاعون المجترات الصغيرة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق حملة تحصين الحيوانات «الأغنام والماعز» بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بجميع مراكز المحافظة في وقت واحد، بدءا من اليوم السبت 18سبتمبر الجاري وحتى تحقيق المستهدف، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقطاع الثروة الحيوانية والعمل على نشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة الطرق الممكنة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات ومنع انتشار العدوى والعمل على تقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة.

تيسيرات لتحقيق المستهدف من الحملة

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين وإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الحيوانات بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

هدف الحملة تطعيم 4600 رأس أغنام بالمحافظة

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه بدأ اليوم اتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات لانطلاق الحملة الأولى لعام 2021 لتحصين الحيوانات (الأغنام والماعز) بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، لعدد يصل إلى 4600 رأس أغنام وماعز بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقا للخطة الموضوعة مسبقا، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به لجان التحصين والتوعية والوقاية من الأمراض الوبائية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين وقيامها بعمليات التحصين وتنظيم الندوات الإرشادية والتعليمية.