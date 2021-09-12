محافظ أسيوط يشارك في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لاستعراض ومناقشة الجهود المبذولة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين وإنشاء مراكز ضخمة للتطعيم.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جهود المحافظة في التوسع في تطعيم المواطنين بمختلف المصالح والجهات الحكومية والتجمعات وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وجميع المدارس والجامعات، فضلًا عن تشكيل فرق ثابتة ومتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وتشغيل 3 مراكز لتطعيم المسافرين بمدينتي أبوتيج والقوصية ومدينة أسيوط الجديدة وتوفير كافة أنواع اللقاحات بها، إضافة إلى تجهيز سيارات متنقلة للدفع بها حسب الاحتياجات، لافتًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لتفقد سير العمل بمراكز تطعيم المواطنين والتأكد من توفر اللقاحات وتذليل كافة العقبات لمنع التزاحم ومواجهة الاقبال الكبير على مراكز التطعيم بمختلف المراكز علاوة علي تكثيف حملات التوعية للمواطنين ولجميع العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمناطق الصناعية والشركات بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس وتقليل الوفيات.

«شعراوي» يوجه بالتنسيق بين المحافظين ووزارة الصحة

وأشار وزير التنمية المحلية – خلال الاجتماع - إلى المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة، بهدف التوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعياً لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والإداريين والعمال والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد.