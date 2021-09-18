«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مظلة حماية الأسر الأولى بالرعاية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، بعنوان «شبكات الأمان الاجتماعي.. مظلة حماية للأسر الأولى بالرعاية»، حيث أشار التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الدولة المصرية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وسعت بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية.

زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني

كما ذكر التقرير أن الدولة توسعت في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني، وأطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، كما توسعت الدولة في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية:

- مبادرة «حياة كريمة».

- مبادرة «100 مليون صحة».

عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة

وبحسب التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يامصر» فبلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الإجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالي 31 مليون مواطن مصري خلال العام الحالي، وبلغت نسبة نمو الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، وارتفعت مخصصات الموازنة للدعم النقدي بفارق خمس أضعاف ما بين عامي 2014 إلى العام الحالي لتصل إلى 19 مليار جنيه.

27 أبريل 2021 شهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقد تم إطلاقها في 27 أبريل 2021، حيث يستهدف البرنامج بالأساس القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم في تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.