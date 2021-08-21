«الوزراء»: برامج الحماية المجتمعية خففت آثار الإصلاح الاقتصادي

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه وعلى مستوى جميع دول العالم، لا توجد دولة تطبق برامجا متنوعة للحماية المجتمعية، كما تفعل مصر بهذا الشكل من التنوع والشمول، «الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أحد مؤتمراته قبل كده، إن مفيش دولة بتعطي برامج للحماية المجتمعية بمختلف مؤسساتها زي مصر».

سعد: برامج الحماية المجتمعية ساهمت في تخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن برامج الحماية المجتمعية التي نفذتها الحكومة المصرية، ساهمت في تخفيف وطأة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي خاضته مصر في الفترة ما بين عام 2016 وحتى 2019.

سعد: الإصلاح الاقتصادي ساهم في عبور أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر، كانت له آثارا جانبية، ولكنه أيضا ساهم في تجاوز جائحة فيروس كورونا بأقل الخسائر، «خلال فترة كورونا الحكومة دُشنت برامج جديدة بمنح 6 أشهر متنوعة للعمالة غير الثابتة، ودائما العين على المواطن البسيط.

سعد: برامج الحماية المجتمعية تستهدف تقليل معدلات الفقر لحدها الأدنى

ولفت إلى أن برامج الحماية المجتمعية والخدمات المجتمعية باقية ولن تتوقف، وتستهدف بتطبيقها تقليل معدلات الفقر إلى الحد الأدنى لها.

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تطبق حزمة متنوعة من المشروعات، مثلما يُجرى تطبيقها في مصر، كما أنه لا توجد دولة تعطي وحدة سكنية كاملة التأسيس، كما فعلت مصر.