هل ترفع «مواصلات مصر» سعر التذكرة بعد زيادة «أوبر وكريم»؟..الشركة تجيب

كشفت شركة مواصلات مصر عن تثبيت أسعار خدماتها، مشيرة عدم وجود نية لتحريك الأسعار خلال الفترة الحالية، بحسب ما قالته مصادر مسؤولة بالشركة لـ«الوطن».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار تذاكر مواصلات مصر، كالتالي:

خط M8 سعر التذكرة داخل كارت مواصلاتي 6 و8 و12 جنيها فقط.

- اتجاه ميدان الجيزة: من محطة وان قطامية بـ8 جنيهات.

من محطة مترو الزهراء بـ6 جنيهات.

اتجاه التجمع الخامس:

- من محطة الكندي بـ8 جنيهات.

- محطة داون تاون مول بـ6 جنيهات.

أسعار تذاكر مواصلات مصر خط M11 من حدائق الأهرام لمدينة نصر1

1- من بوابة خفرع حتى ما قبل المريوطية: 11 جنيها.

2- من المريوطية حتى ما قبل السيدة عائشة: 8 جنيهات.

3- من السيدة عائشة حتى آخر الخط: 6 جنيهات.

من مدينة نصر حتى حدائق الأهرام:

1. من مدينة نصر حتى جامعة الأزهر: 11 جنيها.

2. من نادي السكة حتى ما قبل السيدة عائشة: 8 جنيهات.

3. من السيدة عائشة حتى آخر الخط: 6 جنيهات.

خط m21 من جامعة القاهرة إلى أكتوبر عن طريق الواحات والعكس اتجاه الجامعة الحصري 8 جنيهات.

- الرماية 6 جنيها

- اتجاه أكتوبر أول الهرم 8 جنيهات.

- الرماية 6 جنيهات.

دخول منافس جديد في مجال النقل الذكي

وشهد السوق المصري دخول منافس جديد في مجال النقل الذكي، وهي شركة دي دي الصينية، والتي أعلنت انطلاقها في مصر من محافظة الإسكندرية، بخدمات «وصلني» و«وصلني+»، بفتحة العداد تصل إلى 7,20 جنيه، بينما تصل سعر الدقيقة في الرحلة إلى 0.36 جنيه، ويصل سعر الكيلو إلى 2.61 جنيه.

وأوضحت الشركة أن الحد الأدنى لتكلفة الرحلة الواحدة يصل إلى 11 جنيها، بينما بلغت رسوم إلغاء الرحلة إلى 10 جنيهات.

أما رحلة «وصلني بلس» ففتحة العداد تصل إلى 7.50 جنيه، بينما يصل سعر الدقيقة في الرحلة إلى 0.40 جنيه ويصل سعر الكيلومتر إلى 2.80 جنيه، فيما يصل الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى 12 جنيها، كما يصل رسم إلغاء الرحلة إلى 11 جنيها.

وأعلنت شركة أوبر وكريم رفع أسعار الخدمات، بعد إعلان الحكومة رفع سعر البنزين، حيث قالت الشركتان أن سعر التذكرة الأساسي لركوب UberX في القاهرة من 7.50 جنيه إلى 8 جنيهات، وسعر الكيلومتر إلى 3.05 جنيه من 2.85 جنيه.

- الأجرة الأساسية لركوب Uber Comfort الأكثر فخامة 11.80 جنيه، وسعر الكيلومتر من 4 جنيهات إلى 4.30 جنيه.

- UberX في الإسكندرية، يبلغ السعر الأساسي 8 جنيهات، و2.90 جنيه للكيلومتر الواحد.