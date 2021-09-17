بعد أيام من تشغيلها.. تعرف على أسعار «دي دي» منافس «أوبر وكريم»

انطلقت رحلات شركة دي دي الصينية لخدمات النقل في مصر من محافظة الإسكندرية، بخدمات «وصلني» و«وصلني+»، وتهدف دي دي إلى أن تتصدر مشهد خدمات التنقل الذكي في أسواق المنطقة عبر إطلاق خدماتها في الإسكندرية بعروض تنافسية يستفيد منها المستخدمون والركاب والسائقون على حدٍ سواء، وبذلك أصبح هناك منافس جديد لشركة أوبر، التي تمتلك أيضا شركة كريم.

وأكدت الشركة أن السوق المصرية ضخمة ومليئة بالفرص لشركات التكنولوجيا مثل دي دي، كما أن انطلاق خدمات دي دي في الإسكندرية يُسلط الضوء على بدء عمليات المنصة في مصر.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الرحلات التي تقدمها شركات النقل الذكي في مصر:

أسعار شركة دي دي

فتحة العداد تصل إلى 7,20 جنيه، بينما تصل سعر الدقيقة في الرحلة إلى 0.36 جنيها بينما يصل سعر الكيلو إلى 2.61 جنيها، موضحا أن الحد الأدنى لتكلفة الرحلة الواحدة يصل إلى 11 جنيها، بينما بلغت رسوم إلغاء الرحلة إلى 10 جنيهات.

«وصلني بلس»

فتحة العداد تصل إلى 7.50 جنيه، بينما يصل سعر الدقيقة في الرحلة إلى 0.40 جنيه ويصل سعر الكيلومتر إلى 2.80 جنيها، فيما يصل الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى 12 جنيها، كما يصل رسم إلغاء الرحلة إلى 11 جنيها.

أسعار شركة أوبر وكريم في السوق المصرية

- سعر التذكرة الأساسي لركوب UberX في القاهرة من 7.50 جنيه إلى 8 جنيهات، وسعر الكيلومتر إلى 3.05 جنيه من 2.85 جنيه.

- الأجرة الأساسية لركوب Uber Comfort الأكثر فخامة 11.80 جنيه، وسعر الكيلومتر من 4 جنيهات إلى 4.30 جنيه.

-UberX في الإسكندرية، يبلغ السعر الأساسي 8 جنيهات، و2.90 جنيه للكيلومتر الواحد.