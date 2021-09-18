الجزائر تنكس الأعلام 3 أيام حدادًا على وفاة بوتفليقة

أصدرت الرئاسة الجزائرية قرارًا بتنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتوفي فجر اليوم السبت، الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 84 عامًا، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري، ووسائل إعلام.

وعبدالعزيز بوتفليقة، هو الرئيس السابع لبلاده منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962، وتولى رئاسة الجزائر في عام 1999، واستقال في 2 أبريل 2019، بعد أشهر من احتجاجات واسعة في بلاده على توليه فترة رئاسية خامسة.