فلسفة استراتيجية الولاء والانتماء عند الشباب في رسالة دكتوراه

حصل الباحث ضياء محمد دويدار، مدير عام منشآت مراكز الشباب بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، على درجة دكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية، بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، عن رسالة بعنوان «الاستراتيجية المقترحة لتنمية الولاء والانتماء لدى الشباب ودورها في تحقيق الأمن القومي المصري» بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

توصيات بتضمين رسالة الدكتوراه في استراتيجية مصر 2030

أشرف على البحث ومناقشة الرسالة كل من اللواء دكتور محمد الغباري المستشار بالأكاديمية، والدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع والأمن الفكري بجامعة عين شمس، وعضوية الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور معتز حسين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف.

وأوصت اللجنة المشرفة على رسالة الدكتوراه بتضمين الاستراتيجية ضمن «استراتيجية مصر 2030»، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الخمس سنوات المقبلة التي تم الإعلان عنها من جانب القيادة السياسية قبل يوم من مناقشة الباحث.

وأوضحت اللجنة بعد انتهاء المناقشة بأن الولاء والانتماء عنصران فاعلان في مضاعفة قوى الدولة الشاملة لأي دولة تسعى لتحقيق أهداف أمنها القومي ومصالحها الحيوية، وأن دعم قيم الولاء والانتماء هو أحد دعامات الأمن القومي التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مصلحة الدولة وتقدمها في الحاضر والمستقبل وتحفيز الشباب على العطاء من أجل دفع عجلة التنمية.

الباحث: موضوع الرسالة استجابة لتوجهات القيادة السياسية رئيسا وحكومة

من جانبه، أكد الباحث ضياء دويدار أن موضوع الرسالة يأتي في إطار استجابة لتوجهات القيادة السياسية (رئيسًا وحكومة)، بضرورة وضع الشباب على سلم الأولويات الوطنية وتنشئة جيل من الشباب المؤمن بعقيدته والمنتمي لوطنه، في ظلِ تحدياتٍ وتهديداتٍ أمنية تواجه المجتمع المصري بعد ما سمي بـ(ثورات الربيع العربي)، كالأوضاع السياسية غير المستقرة، والعولمة، والتطور التكنولوجي، وتأثيرهما السلبي على الشباب، لافتا إلى أن أهم توصيات الدراسة تضمين عناصر تنمية الانتماء والولاء في المقررات الدراسية المختلفة وعدم اقتصارها على مادة دراسية واحدة ممثلة في مادة (التربية الوطنية)، وإنشاء مرصد وطني لرصد قضايا الشباب في إطار تنفيذ قرار قمة الملوك والرؤساء العرب بالخرطوم عام 2006 وتفعيل التوجهات الاستراتيجية للإعلان العربي لتمكين الشباب.

ووجه الباحث الشكر لكل من قدم له المساعدة ويد العون في بحثه، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لما أحاط به الباحث من رعاية واهتمامٍ على المستويين المهني والعلمي، والذي أتاح الفرصة له للالتحاق بمرحلة الدكتوراه بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.