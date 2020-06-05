ضابط الصاعقة متحدي الإعاقة: تعلمت في الجيش حب الوطن وعقيدة الولاء

قال الملازم أول أحمد عبداللطيف، ضابط الصاعقة، وأحد متحدي الإعاقة، إن القوات المسلحة غيرت الكثير من الأشياء في حياته فور التحاقه بها، "عرفوني إزاي أنظم وقتي واستفيد من كل وقت في يومي، وإزاي اتعلم أن يبقى عندي عقيدة الولاء والانتماء للقوات المسلحة ولبلدي وأرضي، وأدافع عن أرض سيناء".

وتحدث "عبداللطيف"، خلال لقاء ببرنامج "احلم"، المذاع على شاشة قناة "on"، عن حياته وممارسته رياضة الكونج فو، قائلا: "أول لما بدأت ألعب الكونج فو كان عندي 11 سنة، وبدأت ألعب بطولات محافظة القليوبية، لحد ما ربنا كرمني وشاركت في بطولات الجمهورية، جايب 7 أو 8 أول الجمهورية، بعدها دخلت لمنتخب مصر والحمد لله سافرت ليبيا في 2010 لعبت بطولة أفريقيا وربنا كرمني وجبت تالت أفريقيا، ودي كانت أول بطولة ليا ألعب باسم مصر وأرفع علمها في الخارج".

وتابع: "أهم مركز في حياتي إني جبت تالت عالم والبطولة كانت في الصين من أقوى البطولات العالم اللي اتلعبت وكان ترتيبي التالت والصين خامس، وكانت ضجة إنها تحصل والفترة دي كنت داخل الكلية الحربية وأول ما رجعت اتكرمت من سيادة الرئيس لما كان القائد العام للقوات المسلحة، والبطولة دي كانت سبب أساسي في دخولي الكلية الحربية".