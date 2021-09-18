رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف بإقليم كردستان العراق

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بشتيوان صادق عبدالله، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق.

وخلال المباحثات، أكد رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل للعراق بكافة مكوناته، مشدداً على أن العراق دولة محورية في العالم العربي ويسير على الطريق الصحيح لاستعادة دوره المعهود في المنظومة العربية والإقليمية.

وأكد «العسومي»، في الوقت ذاته الرفض التام لأي تدخلات إقليمية أو خارجية في الشئون الداخلية العراقية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي حريص على تعزيز العلاقات مع الدولة العراقية بكل مؤسساتها لما فيه خير الشعب العراقي الشقيق.

«عبدالله»:التحديات التي يمر بها العراق تتطلب توحيد الجهود

ومن جانبه، ثمَّن بشتيوان صادق عبدالله وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق، الدور الذي يقوم به البرلمان العربي على كل المستويات، مؤكداً أن التحديات التي يمر بها العراق تتطلب تنسيق وتوحيد الجهود ورفض أي تدخلات في الشئون الداخلية العراقية.

ووجه وزير الأوقاف الدعوة إلى رئيس البرلمان العربي لزيارة أربيل في الوقت الذي يراه مناسبا، من أجل مزيد من التشاور وتعزيز العلاقات.