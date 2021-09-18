توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حمدان الذكية والجامعة الدولية الرقمية «IDU»

يحتفل الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان الذكية والأستاذ الدكتور حسام بدراوي مؤسس الجامعة الدولية الرقمية (International Digital University – IDU) وهي جامعة تحت الإنشاء وتمثلها الشركة الذكية لخدمات التعليم المتطور (SMART Company for Modern Educational Services) بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.

وذلك حيث إن جامعة حمدان أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي، ويبرز ذلك جليًا في تخصصاتها الأكاديمية في إدارة الأعمال والجودة، والتعليم، والرعاية الصحية والبيئة، وغيرها. ذلك إلى جانب قيادة الإبتكار في التعليم الذكي من أجل إعادة هندسة مستقبل التعليم بما يستهدف تحقيق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع. وقد بذل الدكتور منصور كل الجهد و خبراته حيث أنه رئيس مجلس إدارة معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم "IITE" و عضو مجلس إدارة "المجلس التنسيقي للتعليم العالي و البحث العلمي". كما أنه عضو كلاً من "الأكاديمية العالمية للجودة".

وحيث إن الجامعة الدولية الرقمية وشركة SMART يهدفان لتنفيذ رؤيتهما في تحديث طرق التعليم بإستخدام استراتيجيات ومنهجيات التدريس الأكثر تقدماً، من خلال أكادميين ذوى خبرة عالية مطلعين دولياً من أجل الاستمرار في مواكبة التطورات التعليمية الحديثة. يتم تنفيذ هذه الرؤية بدعم و خبرة الأستاذ الدكتور حسام بدراوي الطبيب والسياسي والمفكر المصري المعروف، وهو من أحد أهم خبراء التعليم العالي في الشرق الأوسط و من أوائل من تبنوا فكرة جودة التعليم.

ترأس الدكتور بدراوي لجنة التعليم في مجلس النواب المصري لفترة طويلة ساهم فيها في تحديث نظام التعليم والعمل على تطبيق أسس جودة التعليم العالمية. كما ساهم الدكتور بدراوي في تأسيس «مجلس البرلمانيون العرب ضد الفساد» وأسس مـع مجـموعـة مـن الـخبراء والمسـتشاریـن «مـنتدي مـصر الاقـتصادي الـدولـي» . كما ھـو الـمؤسـس و الـرئـیس الشـرفـى «للمجـلس الـوطـنى للتنافسية ENCC».

وعلى ذلك فإن التعاون بين الطرفان يهدف إلى النهوض بالتعليم العالي وإتاحة الفرصة للدارسين في مختلف أنحاء العالم لدراسة العلوم والفنون المتطورة والحديثة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وعلى أيدي المتخصصين في شتى المجالات.