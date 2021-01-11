حسام بدراوي: أصبت وزوجتي بفيروس كورونا رغم احتياطنا الشديد

أكد الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الأسبق، إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته منذ بداية الموجة الأولى رغم اتخاذه احتياطات شديدة، قائلا: «كنت واخد احتياطاتي جدا ومكنتش بخرج ولكن زوجتي حست ببعض الأوجاع فى جسمها وطلبت تعمل مسحة».

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه أرسل للمعمل وأجرى مسحة هو وزوجته وتبين إصابتهما بالفيروس، متابعا: «السبب كان أحد العاملين اللى بيشتغلوا فى البيت، والعاملة لم تقل أنها مصابة بسخونية أو أعراض كورونا».

واستكمل: «أعتقد أن العاملة كانت السبب، وبعد ما عملت التحليل قالوا لى التحليل كان إيجابيا ضعيفا ثم بعدها سلبيا والفيروس كان عندي ضعيف»، مطالبا أي مصاب بفيروس كورونا باتباع بروتوكول وزارة الصحة وعدم الالتفاف إلى المتداول على السوشيال ميديا.

بينما أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: «كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل والمسحة طلعت إيجابية، وعانيت من إصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام وأصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة آخرين في نفس اليوم».

وأضافت إيناس الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لأنها تعاني من حساسية الصدر.

وتابعت: " كورونا أصابني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير"، مؤكدة أنها خلال فترة إصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة فى المرض ولكن بعد خمس أيام استقرت حالتها وبدأت فى التعافي.