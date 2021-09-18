تعرف على الموعد الأنسب لزراعة القمح للموسم الجديد

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ ضرورة اتباع التوصيات الزراعية الخاصة بمواعيد زراعة القمح حتى لا يتكرر خسائر المواسم الزراعية الماضية، والتي شهدت انتشار العديد من الآفات الزراعية مثل الصدأ الأصفر كما حدث عام (2019) أو سيول ربيع في (2020).

أنسب مواعيد زراعة القمح في مصر

وذكر تقرير المركز المواعيد الأنسب لزراعة القمح والتي تبدأ في النصف الأول من نوفمبر وحتى التاسع من سبتمبر، محذراً من الزراعة المبكرة في «أكتوبر» والتي تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية «مبكراً»، وخاصة أنه متوقع أن يتوغل الصيف في أشهر الخريف هذا العام وهو ما يجعل النبات يدخل في مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، ويؤدي إلى طرد مبكر وتزهير في الاسابيع الباردة، ما يعني حدوث مشاكل في الإخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن.

مواعيد زراعة القمح في مصر

تابع المركز أن التأخير في ديسمبر، والذي يتوقع أن يكون في الشتاء هذا العام شديد البرودة تتخلله موجات صقيع، وبالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الاساسي ويحدث ذلك في شكل الضعف الفسيولوجي للنبات وتهيؤه أكثر للإصابة بالأمراض، وخاصة الصدأ الأصفر، كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور «اللبني» والطور «العجيني» ليكونا في النصف الأول من أبريل وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة.

تعرف على طرق زراعة القمح

وأوضح المركز أن زراعة القمح على سطارات آلية هي أفضل طرق زراعة القمح، حيث إنها توفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما أنها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10% عن الزراعة اليدوية، فضلاً عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، لافتا إلى أنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد، كما أن الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، ويتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب، كما تتسم هذه التقنية بانخفاض تكاليفها حيث إنها توفر تقاوي بمعدل 50%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.

أصناف زراعة القمح في مصر

أكد المركز على ضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية لكل منطقة، مع زراعة الأصناف المبشرة وعالية الإنتاجية وهي مصر 4 وسخا 95، وعدم زراعة أصناف جميزة 11 وسدس 12 وشندويل 1 في وجه بحري وشمال الصعيد.