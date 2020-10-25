الزراعة توضح مواعيد وأصناف زراعة القمح في كل محافظة.. يبدأ 5 نوفمبر

كشف تقرير لمركز معلومات مناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواعيد زراعة محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، والأصناف المقررة لكل محافظة حسب التوزيع الجغرافي، مطالبا بالالتزام بالأصناف المقررة لكل محافظة، على أن تبدأ الزراعة بداية من 5 نوفمبر المقبل، وكانت الأصناف والمواعيد كما يلي:

- أولا: الوجه البحري ويشمل محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية.

أما الأصناف المقررة، فهي: جيزة 171، سخا 95، مصر 3، سدس 14، جيزة 12، سخا 94، مصر 1، مصر 2، جيزة 168، ومواعيد الزراعة من 5 إلى 25 نوفمبر.

ثانيا: الجيزة والفيوم.

والأصناف المقررة، هي: جيزة 171، سخا 95، مصر 3، سدس 14، جيزة 12، سخا 95، سخا 94، مصر 1، مصر 2، جيزة 168، بني سويف 1، بني سويف 5، بني سويف 6، بني سويف 7، سوهاج 4، سوهاج 5، ومواعيد الزراعة من 5 إلى 25 نوفمبر.

ثالثا: مصر الوسطى، وتشمل محافظات بني سويف والمنيا.

والأصناف المقررة، فهي: جيزة 171، سخا 95، مصر 3، سدس 14، جيزة 12، جيزة 11، سخا 94، مصر 1، مصر 2، بني سويف 1، بني سويف 5، بني سويف 6، بني سويف 7، بني سويف 4، سوهاج 4، سوهاج 5، ومواعيد الزراعة من 10 إلى 30 نوفمبر.

رابعا: مصر العليا، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

والأصناف المقررة، هي: جيزة 171، سخا 95، مصر 3، سدس 14، جيزة 12، جيزة 12، جيزة 11، سخا 95، مصر 1، مصر 2، جيزة 168، سدس 12، شندويل 1، بني سويف 1، بني سويف 5، بني سويف 6، بني سويف 7، سوهاج 4، سوهاج 5، ومواعيد الزراعة من 15 إلى 25 نوفمبر.