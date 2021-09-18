ابن شقيق العندليب يرد على تصريحات فيفي عبده.. «كنت هتطلق بسبب عبدالحليم»

حكت الفنانة فيفي عبده، خلال لقاء في برنامج «السيرة» على شاشة قناة dmc، عن غيرة أحد أزواجها عليها خلال جلسة جمعتها والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وكادت أن تصل إلى حد الطلاق.

فيفي عبده: «عبدالحليم قالي إني رقاصة شاطرة أوي»

وأضافت فيفي، خلال لقاءها التليفزيوني مع المذيعة وفاء الكيلاني مقدمة برنامج «السيرة» قائلة: في أحد الفنادق كنت بانتظار زوجي، لقيت عبدالحليم حافظ وشفيق جلال، عبدالحليم نده عليّ وقالي تعالي يا بنت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة أوي، فرحت أوي، ومسكني من ايدي وقعدت معاهم، جوزي جِه وشافنا وقامت قيامته، وكنت هتطلق عشان قاعدة مع عبدالحليم حافظ.

نجل شقيق العندليب عن غيرة زوج فيفي عبده: حكاية طريفة

وعن هذه الواقعة قال محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يعلم تفاصيل هذه الحكاية التي وصفها بـ«الطريفة» وتعبر عن لقاء به «هزار» خصوصًا وأن لقاء الفنانة فيفي عبده بالعندليب الأسمر وشفيق جلال كان داخل «كوفي شوب» أحد المطاعم، أي مكانًا عامًا، ولكن به دلالة على غيرة عادية من قبل الزوج، وعبدالحليم حافظ كان شخصًا مرحًا ومحبوبًا من الجميع، ضاحكًا: «بس الحمدلله ماوصلش الأمر للانفصال».

نجل شقيق العندليب: فيفي عبده جميلة ومحبوبة في الوسط الفني

وتابع: الحقيقة الفنانة فيفي عبده، سيدة جميلة ومحبوبة من قِبل الوسط الفني، بخلاف أنها ممثلة من الدرجة الأولى وقدمت عددًا من المسلسلات والأفلام المهمة التي نحبها وأنا أحد المعجبين بما تقدمه من فن، فضلًا عن أعمالها في فعل الخير وخدمة الآخرين.