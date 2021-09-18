بعد أزمة البشكير.. فيفي عبده ترقص بـ «العباية».. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو جديدا لها وهي ترقص مرتديه عباءة، وذلك بعد أزمة فيديو «رقصة البشكير»، الذي لاقي هجوما شديدا من متابعي الفنانة

وعلقت فيفي عبده على الفيديو الجديد قائلة «الأغنية دي عجبتني أوي اسمها اشمك للفنان محمود التركي، تحية مني لشعب العراق بحبكم».

رقص فيفي عبده بالبشكير

لاقت الفنانة فيفي عبده مؤخرا هجوما شديدا، الفترة الأخيرة، بسبب فيديو نشرته عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وهي ترقص على أنغام إحدى أغاني الفنان مدحت صالح وهي مرتدية البشكير.

وعلقت «فيفي» على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل من الساحل الشمالى أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه امواه».

وشهد فيديو رقص فيفي بالبشكير، العديد من التعليقات الهجومية، جاءت كالتالي: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يانهار أسود ومهبب بشكير».

واكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».