«أم تحجر على ابنتها».. عاجزة عن إدارة أموالها بسبب اضطرابات نفسية

قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 112 أحوال شخصية بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم14810 لسنة 128 ق أحوال شخصية، المرفوع من المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة بصفته ومقره مجمع محاكم زنانيري، بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر على «حنان.ع» مع تعين والدتها «فكيهة.م» قيماً عليها لوفاة أبوها وجدها لأبيها على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

وأوضحت المحكمة في الحكم الصادر عنها، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، تبين أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المدعية «فكية.م» تقدمت بطلب إلى نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة طلبت فيه توقيع الحجر على ابنتها وذلك لإصابتها بمرض عقلي يعوقها من إدارة أموالها، حيث أنها تملك حصة في متجر كائن بقسم الجمالية بالقاهرة، وأن أبوها متوفي، وإذ سئلت الطالبة أمام النيابة العامة قررت ما جاء بالطلبات وطلبت تعينها فيما عليها لوفاة أبوها وجدها لأبيها.

حيثيات الحكم وتقرير الطب الشرعي

وأكدت المحكمة في حيثياتها، إنها انتدبت مدير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي العقلي والنفسي على المطلوب الحجر عليها، وباشر الطبيب المنتدب المأمورية وأودع تقريراً انتهي إلى نتيجة مفادها أن المطلوب الحجر عليها تعاني من اضطرابات نفسية معينة ناجمة عن التلف وخلل الأداء والخلل الوظيفي في الدفاع، والناتج عن مرض جسمي وتخلف عقلي بسيط إكلينيكياً، واضطراب مزاجي عضوي وهو آفة عقلية تجعلها غير قادرة على إدارة أموالها بنفسها.

المحكمة تقضي بتوقيع الحجر

وحضرت المدعية مقدمة الطلب بوكيل عنها وانضم إلى النيابة العامة في طلباتها، و قررت المحكمة إصدار حكمها بقبول الدعوى فلما كان الثابت من الأوراق أن المطلوب الحجر عليها مصابة بآفة عقلية بجعلها غير قادرة على إدارة أموالها بنفسها وأنها تمتلك مالاً أخذاً من أموال مقدمة الطلب ومن الصور الضوئية لعقد البيع العرفي، والذى لم يطعن عليه بأية طعن مما يتوافر معه شرائط توقيع الحجر عليها إعمالاً للمادة 65 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 ومن ثم تقضى المحكمة بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليها مع تعين أمها «فكيهة.م» قيما على ابنتها لوفاة أبوها وجدها لأبيها على النحو الوارد بالمنطوق.