بعد قليل.. محكمة الأسرة تنظر طلب أحمد عز بتحويل «توأم زينة» لمدرسة أخرى

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، «بعد قليل»، الطلب المقُدم من الفنان أحمد عز، بشأن تحويل «توأم الفنانة زينة»، من المدرسة البريطانية إلى مدرسة فيوتشر المستقبل.

محامي زينة: سأتقدم برفض طلب عز

وقال معتز الدكر محامي الفنانة زينة إنه سيتقدم خلال جلسة اليوم برفض الأمر المُقدم من الفنان أحمد عز بنقل التوأمين إلى مدرسة أخري، وذلك تأسيسا على الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة للأم.

إلزام عز بدفع مبلغ مالي لـ«زينة»

يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة نصر، أجلت القضية في وقت سابق لحين حضور القاضي الأصيل، بعدما رفضت المحكمة الطلب الأول، وفي جلسات سابقة انعقدت داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر ألزمت هيئة المحكمة «عز» بدفع مبلغ مالي قيمته 41 ألفاً و700 جنيه استرليني.

مصروفات التوأم

والمبلغ الذي ألزمت المحكمة به الفنان أحمد عز، يشكل قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة»، المستحقة لعامين دراسيين، كما ألزمته المحكمة أيضا بدفع مبلغ مالي 42 ألف جنيه و350 جنيها مصريا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

خلع زينة لـ«أحمد عز»

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، وألزمته بدفع 29 ألف جنيه استرليني مصروفات دراسية للتوأم، وفي 11 يونيو 2020 قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.