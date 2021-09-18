إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا بحضور أعضاء بـ«النواب والشيوخ»

انهت لجنة المصالحات في محافظة قنا خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة من «آل عوض»، في قرية «السواحلية»، التابعة للوحدة المحلية لقروي أبنود، جنوب مدينة قنا، اليوم السبت، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حضر الصلح من النواب كل من: أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبد الفتاح حسن دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ عبد المعطي أبوزيد، وكيل لجنة المصالحات بمحافظة قنا، والقيادات الأمنية بمحافظة قنا، وحشد كببر من رموز العائلات بقرى المحافظة.

إجراءات مشددة لتأمين سرادق الصلح بقرية «السواحلية»

وأقيم سراق الصلح في قرية «السواحلية»، وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى تم الصلح الذي انتهى في وقت متأخر من مساء اليوم.

وقال الشيخ عبدالمعطي أبوزيد، وكيل لجنة المصالحات، إن المصالحة التي تمت بفضل الله، اتفق فيها الطرفان على نبذ الخلافات بينهما، وقيام أهل القتيل من بيت «المعين» بعمل واجب عزاء 3 أيام، حتى يكون الصلح نهائياً، فيما قدم «محمود عاشور سيد شحات»، من بيت «شحات» الكفن، وسلمه إلى ولي الدم «عطيتو يس المعين».

وترجع الخصومة الثأرية إلى نحو عام ونصف، بسبب نشوب خلاف على كشاف كهرباء، بين الطرفين، أسفر عن مصرع «محمود عطيتو يس المعين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في وقتها، وتم إحالة القضية للجنايات.