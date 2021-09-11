دامت لسبع سنوات.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، جلسة صلح بين عائلتي «السرايرة والشحاتات»، اليوم، بعد خصومة ثأرية دامت لسبع سنوات، بمنطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب المحافظة، وحضر مراسم الصلح عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، والعميد محمد الخولي رئيس فرع الأمن العام بالمديرية، واللواء مجدي لطفي رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، والعميد محمد قمرة رئيس مباحث المديرية.

تحت رعاية شيخ الأزهر..انعقاد مراسم الصلح

كما شهد مراسم الصلح اللواء محمد النوبي مدير الأمن العام، واللواء ولاء رضوان مساعد فرقة الجنوب، والمقدم عبدالعزيز نايف مأمور مركز شرطة أرمنت، والمقدم أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، والمقدم عصام رشوان، فضلًا عن العمدة عبدالباسط الحداد رئيس لجنة المصالحات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجرى عقد الجلسة تحت رعاية شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

دامت 7 سنوات..مراسم صلح بين عائلتي «السرايرة والشحاتات»

بدأت المراسم بآيات من الذكر الحكيم تبعها توقيع الطرفين على محضر الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر.

وخلال مراسم الصلح، تم إتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات، مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الحضور.

جاءت الجلسة عقب جلسات بين القيادات الامنية ولجنة المصالحات بمحافظة الأقصر والعائلتين بهدف التوفيق بينهم وإنهاء الخصومة.

تفاصيل خصومة «السرايرة والشحاتات»

تعود تفاصيل الخصومة، إلى عام 2014، حيث أقدم أحد أفراد العائلتين على قتل آخر طعنا باستخدام سلاح أبيض دفاعًا عن النفس، وعلى إثر ذلك تم الحكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.