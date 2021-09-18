مجمع محاكم المنيا: محام هدد بتفجيره.. والأمن يلقي القبض عليه

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قبل قليل، القبض على المتهم بتهديد العاملين في مجمع محاكم المنيا، وهو ما تسبب في حالة من الذعر، صاحبها إخلاء المبنى، ووصلت فرق بحث من ضباط مختلف قطاعات وزارة الداخلية، لفحص الحادث، ومنشور كان مُعلقا بالمحكمة، يهدد بتفجير مبنى مجمع محاكم المنيا، ويطالب المواطنين والمترددين عليه بإخلائه.

مجمع محاكم المنيا

صباح اليوم، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، داخل مجمع محاكم المنيا، الذي يقصده مئات المواطنين من المتقاضين أمام الدوائر الجنائية والمدنية التي تعقد جلساتها به، حتى جرى اكتشاف منشور يحمل تهديدا بتفجير مجمع محاكم المنيا، وجرى إخلاء المجمع كإجراء احترازي، وانتشرت قوات الأمن في محيط المبنى بعد إخلائه، وفرضت كردونا أمنيا حوله، وبدأت إجراءات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات وحقيقة المنشور.

تمشيط وعودة للعمل

وبدأت الأجهزة الأمنية المختصة في إجراءات فحص وتمشيط مبنى مجمع محاكم المنيا ومحيطه والغرف بداخله، وتبيّن سلبية البلاغ، وخلوه ومحيطه من ثمة مواد متفجرة، وبعدها عاد الموظفون مجددا لأعمالهم، وباشر القضاة العاملون في دوائر المبنى أعمالهم مجددا بشكل طبيعي.

تحديد المتهم

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت حول الحادث، أن القائم بنشر رسائل التهديدات هو محام، وجرى تحديد مكان تواجده، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وباشرت التحقيق معه.

تأجيل جلسة

وأفاد المتهم - خلال مناقشته- بأنه ارتكب واقعة التهديد بتفجير مبنى مجمع محاكم المنيا، لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله، وبعد الانتهاء من المناقشة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وجرت إحالة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها.

وزارة العدل

وقالت وزارة العدل في بيان لها، صباح اليوم، إن المستشار عمر مروان وزير العدل، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة، بعد تلقي الوزارة إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا، مفاده العثور على منشور بوجود متفجرات بالمبنى، وجرى إخلاء المبنى بالكامل حرصا على الجميع.

وانتظم العمل مجددا داخل مبنى مجمع محاكم المنيا، بعد التأكد من سلبية البلاغ.