تفتتح وزارة العدل، غدا، مجمع محاكم مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الذي أحرقه الإخوان، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في منتصف شهر أغسطس عام 2013.

من المقرر أن يشهد الافتتاح، المستشار أشرف عقيل رئيس الاستئناف ورئيس محكمة المنيا الابتدائية، المستشار عبد السلام الدلجاوي، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف بني سويف، بالإضافة إلى العديد من مساعدي وزير العدل، وقيادات أمنية وتنفيذية، وعدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وتبلغ التكلفة الإنشائية للمجمع الجديد نحو 30 مليون جنيه، جرى تدبيرها من صندوق أبنية دور المحاكم، ويضم مكتب شهر عقاري، قاعات جلسات، مكاتب موظفين، محكمة الأسرة، النيابة العامة، مسجد خاص بالمحكمة، مبنى مستقل مخصص كاستراحة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، وجرى ميكنة كافة إدارات المحكمة، لتعمل بنظام الحاسب الآلي في رفع وتقييد القضايا.

ويعد مجمع محاكم سمالوط، خامس مبني يجري تجديده، بعد مجمعات ملوي، أبوقرقاص، بني مزار، مغاغة، ضمن المنشآت القضائية التي تعرضت للحرق والنهب والتخريب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وجاري حاليا إنشاء مبنى محكمتي ملوي الكلية، وديرمواس.