جبر الخواطر.. وزيرة التجارة تفاجئ صاحب تريند «الطفاية دي» على الهواء

دعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أيوب عبداللاه، والمعروف بـ«البائع الفصيح» وصاحب تريند «الطفاية دي»، للانضمام لمعرض «تراثنا»، وهو أكبر معرض للحرف اليدوية، ويقام في شهر أكتوبر، كنوع من الدعم لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، كما أعلنت أنه سوف يخصص له جناح لعرض منتجاته، وهذه هي البداية.

بحث متطلبات «عم أيوب» لتوسعة إنتاجه وتنويعه

وأعلنت «جامع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، السبت، أنها وجهت مسؤول جهاز تنمية المشروعات في قنا لبحث متطلبات «عم أيوب»، وتوسعة إنتاجه وتدريبه لتنويع منتجاته للاستفادة من موهبته.

الوزيرة تشيد بأسعار منتجاته وتكشف السبب

وأشادت الوزيرة بأسعار التحف الخاصة بـ «عم أيوب»، قائلة إنَّ السبب وراء انخفاض سعر منتجاته ترجع لأنها محلية الصنع واستخدم فيها خامات محلية، كما أشادت بوالدته التي تحدت الظروف من أجل نشأته ونشأة أولادها.

«عم أيوب» يبيع منتجاته بـ 100 جنيه فقط

من جانبه قال أيوب عبداللاه، «البائع الفصيح»، إنَّ التحف التي يصنعها ويبيعها توازي في الجودة التحف الأخرى، ولكن الأخرى تباع بـ 1500 جنيه، بينما يبيع منتجاته بـ100 جنيه فقط، والاثنان يتم وضعهما في النيش ويتم الغلق عليهما ولا تستعمل من قبل العروسين، وذلك خلال لقاءه في نفس البرنامج.

والدته تعمل خياطة ولديها 12 حفيدا

وقالت عواطف علي، والدة البائع الفصيح، إنها تعمل خياطة ولديها 5 بنات و4 أولاد، لافتة أنها عملت من أجل أن تقوم بتريبتهم لأن والدهم توفي وهم صغار، وأنها لديها 12 حفيدا.

وأشارت «علي»، خلال لقاء في نفس البرنامج، إلى أن ابنها الأكبر أيوب عبد اللاه، يجيد النحت منذ صغره، ويعمل الآن علي صناعة التحف التي نبيعها وأول شئ قام بصناعته من النحت هو «الطفاية».

وأوضحت أن ابنها وقف إلى جانبها في تربية أخوته، مشيرة إلى أن التحف التي يصنعها ابنها جيدة، وسعرها مناسب للمواطن حيث تصل لـ 100 جنيه فقط.