قروض بفائدة 5% للشباب من جهاز تنمية المشروعات بالمنيا

أكد هيثم الببلاوي، مسئول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات في محافظة المنيا، أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، لدعم وتمكين الشباب اقتصادياً، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة لقروض المشروعات الصناعية لا تزيد على 5%.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنيين بالمحافظة، وإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس المدينة، في قاعة الوحدة المحلية بقرية «البرجاية»، التابعة لمركز المنيا.

حضر اللقاء فاطمة الزهراء، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس مدينة المنيا، ومحمد مختار، مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، ومحمود مصطفى، مدير برنامج «مشروعك» بمجلس مدينة المنيا، وجاكلين سامي، مسئول المرأة والأمومة والطفولة بإدارة المنيا التعليمية، وشيماء مصطفى، مدير إدارة المتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

برنامج «مشروعك» يعلن تقديم قروض بفائدة 8%

وطالب مدير «مشروعك»، خلال اللقاء، الذي أداره أحمد بهاء، مسئول البرامج بمركز الإعلام، بإشراف الإعلامي وليد الحيني، مدير المركز، الشباب بالتوجه إلى إدارة البرنامج بمجلس مدينة المنيا، للحصول على قرض بفائدة 8%، حال الرغبة في إنشاء كيان اقتصادي خاص بهم.

مبادرة «تكنو شكوى» لاستقبال الشكاوى إلكترونياً وهاتفياً

كما تناول اللقاء التعريف بمنظومة الشكاوى الحكومية، وشرح مبادرة «تكنو شكوى»، التى أطلقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث أوضح محمد مختار أن هدف المبادرة تلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً وهاتفياً، من خلال تخصيص رقم واتساب 01100585052 أو الخط الساخن الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» 15330.

وقالت مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس مدينة المنيا إن الإدارة على أتم الاستعداد لتلقى الشكاوى الخاصة بالطفل، من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو 2318676.

وعرضت مدير المتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الأرقام الخاصة بتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، وهي 01271269587 - 0105050913.