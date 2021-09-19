تكريم نجوم الفن في الدورة الـ 12 لمهرجان الفضائيات العربية

شهدت الدورة الـ 12 لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام 2021، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

بدأ حفل مهرجان الفضائيات العربية بتكريم اسم الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، حيث تم إهداء درع الدورة لروحهما تقديرا لما أثريا به الحياة الفنية المصرية والعربية، وتسلم درعا التكريم الفنان حسن الرداد.

كما تم تكريم الفنان قصي خولي كأفضل ممثل عربي، فيما حصل على جائزة المهرجان عن مجمل أعمالهما الفنانة إلهام شاهين والمخرج عمر عبدالعزيز.

ونال جوائز التميز والإبداع من نجوم الفن أحمد بدير، حمادة هلال، نسرين طافش عن «المداح»، مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبى عن مسلسل «لؤلؤ»، أحمد وفيق ورانيا فريد شوقي عن «ولاد ناس»، إيهاب فهمي وجميلة عوض وحنان مطاوع ودرة عن «زي القمر»، روجينا عن «بنت السلطان»، محمد رياض ونرمين الفقي عن «النمر».

كما تم تكريم مصطفى درويش، محمود حافظ، ليلي أحمد زاهر، منى زاهر، سليم مصطفى، محمد إبراهيم يسري، محمود عمرو محمود ياسين، محمد عمرو الليثي.

وأفضل مطربة خليجية «بلقيس»، وقدمت أغنية «دبلوماسي»، فيما حصدت «راسيل» أفضل مطربة مغربية صاعدة.

وأشعلت النجمة اللبنانية نيكولا سابا الأجواء بكلمة حماسية خلال تكريمها عن أفضل كليب «الدنيا حلوة»، حيث أهدت تكريمها لبلدها لبنان، وحرصت على تكريم مصر الداعمة للأشقاء العرب، وخصت بالشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لما بذله من أجل لبنان والعروبة.

وقامت نيكول سابا عقب تكريمها بتقدم أغنية «الدنيا حلوة»، التي تألقت بها في صيف 2021 وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وشارك الناقد طارق الشناوي في اختيار جوائز النقاد عن مسلسل «لعبة نيوتن»، حيث حصلت منى زكي على أفضل ممثلة، أدهم الشرقاوي أفضل وجه صاعد، مريم ناعوم أفضل سيناريو، تامر محسن أفضل مخرج، ثم قام رئيس المهرجان بتكريم «الشناوي» لما بذله أعضاء لجنة التحكيم من مجهود للخروج بأفضل تقييم للجوائز وكان الحضور الاستايلست عماد عبدالله ومدحت حسن مدير الإعلام بـ mbc والإعلامية داليا زين الدين.

وفي جوائز السينما نال أحمد فهمي أفضل ممثل كوميدي، وتسلمت التكريم الفنانة هنا الزاهد، بالإضافة إلى تكريمها بجائزة التميز.

وفي مجال الموضة حصل الفنان المصري العالمي هاني البحيري، بجائزة أفضل مصمم أزياء وكريم عكروف أفضل مصمم أزياء جزائري.

وفي مجال حفلات اللايف والمهرجانات الدولية، حصد وليد الحريري على جائزة الإبداع والتميز كأفضل مصمم إضاءة ومؤثرات بصرية لما بذله من جمهود في تطوير حفلات اللايف بأحدث الأساليب والمواصفات العالمية والتي كان آخرها استخدام تقنية الـ 3D مابينج بروجيكتور.. بالإضافة إلى تكريم تامر فوزي بدرع المهرجان كأفضل مصمم مسارح بالعالم العربي.