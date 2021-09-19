«الوطن» تكشف تفاصيل تكليف الصيادلة من دفعتي 2018 و2019

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والسكان، إنه يجرى حاليا الإعداد لتكليف الصيادلة من خريجي دفعة 2018، الذين لم يتم تكليفهم، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجرى حاليا إعداد قاعدة البيانات لتكليف الصيادلة الذين لم يكلفوا ضمن دفعة 2018، التي كلف جزء منها سابقا، إلى جانب جزء أخر من خريجي دفعة 2019.

وأعلنت وزارة الصحة مطلع العام الجاري فتح باب التكليف لدفعتي 2018 و2019 مرة واحدة، فجرى تكليف 11 ألف فقط من الدفعتين البالغ عددهم 34 ألفا، فيما تأجل تكليف باقي الدفعتين.

تكليف الصيادلة.. «الصحة» تبدأ في التجهيز لتعيين باقي دفعة 2018 وتأجيل 2019

وخلال هذه الفترة طالب الصيادلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بسرعة تكليفهم مثل باقي زملائهم، ومع تدخل مجلسي النواب والشيوخ، تحركت المياه الراكدة وبدأت الوزارة في اتخاذ اللازم لتعيين المتبقي من دفعة 2018، على أن تفتح باب التكليف مرة أخرى بعد ذلك لخريجي دفعة 2019، وفقا لمصادر في الوزارة.

وحول موعد تكليف صيادلة دفعة 2019، الذين لم يصبهم الدور في التكليف، قالت المصادر إن ذلك سيجرى مستقبلا عند توفر أماكن لهم، مؤكدة على أن المكلفين هذه المرة هم باقي دفعة 2018.

الجدير بالذكر أن الأزمة تكليف الصيادلة 2018-2019 تصدرت المشهد من جديد منذ عدة أشهر، الأمر الذي دعا مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس للتدخل، بعد أشهر من محاولات الخريجين بالمطالبة بحقهم في تكليف الدفعة كاملة والتى وصل عددها إلى 34 ألف صيدلي وليس تكليف 11 ألف كما فعلت وزارة الصحة والسكان، وفقا لحديث الخريجين على مواقع التواصل الاجتماعى.