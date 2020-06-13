"صحة النواب" تطالب مدبولي بالتدخل لإنهاء أزمة تكليف خريجي صيدلة 2018

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل شخصيا لحل أزمة تأخر تكليف دفعة 2018 من خريجي كليات الصيادلة، مؤكدا أن الواقع يؤكد أنه بعد انتهاء دفعة 2020 سيكون هناك 50 ألف صيدلي خريجين دون فرص عمل، وهذا سيتسبب في أزمة حقيقة تواجه جميع خريجي كليات الصيدلة من الجامعات الحكومية والخاصة.

ووجه حساسين، في بيان أصدره اليوم، حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "دولة رئيس الوزراء لقد بح صوتى وصوت جميع زملائي أعضاء لجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب، بسبب هذا الملف ووعدتنا الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكثر من مرة بإنهاء أزمة تكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2018، لكن لم تنفذ وعدا واحدا مما تعهدت به أمامنا لذلك أنا ألجأ لسيادتكم وأناشدكم بإنهاء هذه الأزمة خاصة في ظل الدور الكبير والبطولي الذي يقوم به جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، ومن بينهم صيادلة مصر الشرفاء".