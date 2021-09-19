صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا تسبب أزمة بين باريس وواشنطن

تسبب إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا واستبدالها بأخرى أمريكية، في أزمة بين بين فرنسا والولايات المتحدة، كما دفع ذلك باريس إلى وصف الأمر بأنه طعنة في الظهر، وأنه قرار على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما أدى قرار إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا إلى توتر العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، في حين كان يُعتقد أن بايدن يسعى إلى تعزيز العلاقات بين ضفتي المحيط الأطلسي بعدما سادها الاضطراب طوال أربع سنوات في عهد ترامب.

ودخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه «طعنة في الظهر» وقرار «على طريقة ترامب»، ومساء الأربعاء الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة وأستراليا، تتضمن تزويد أستراليا بغواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي، ما ألغى فعليا صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا.

لورديان ينتقد إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا

ومن جانبه تابع لودريان «لا تجري الأمور على هذا النحو بين الحلفاء»، وهو كان قد شارك في المفاوضات التي أفضت إلى صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا حينما كان وزيرا للدفاع في العام 2016، منددا بسياسة الأمر الواقع الأمريكية، وتاليا الأسترالية، في ظل غياب أي تشاور مسبق، وفي إطار التحالف الجديد مع واشنطن ولندن، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي «سكوت موريسون» فسخ أستراليا عقد صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا بقيمة 90 مليار دولار أسترالي، والذي أبرمته أستراليا مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية.

وزير الدفاع الاسترالي يشرح أسباب إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا

من جهته، قال وزير الدفاع الأسترالي «بيتر داتن» إن أستراليا قررت التخلي عن صفقة الغواصات الفرنسية لاستراليا مع فرنسا لأن الغواصات الأمريكية تناسب بلاده أكثر، وأوضح «نحن بحاجة إلى غواصة بدفع نووي وقد درسنا خياراتنا وتبين لنا أن الفرنسيين لديهم نموذجا لا يتفوق على ذلك المستخدم من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفي نهاية المطاف استند قرارنا إلى مصلحة أمننا القومي».

وقال الأمريكيون إنهم تواصلوا مع الفرنسيين قبل إعلان الرئيس الأمريكي التحالف الجديد، لكن باريس نفت أن تكون قد أبلغت صراحة بشكل مسبق بهذه الخطوة.