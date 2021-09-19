الخطيب: البحيرة أكثر المحافظات تأثرا بـ«حياة كريمة» (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنّ المصريين ما زالوا يحيّون رجل الأعمال الراحل محمود العربي رغم رحيله، ويعلون شأنه ويتحدثون عنه جيدا، ويقدمونه كنموذج لكل رجل أعمال مصري، شكرته الدولة وكرّمته معنويا، رغم أنّه كان زاهدا وهمّه المواطن بالدرجة الأولى، حيث لم يكن يحب الإعلام وكان بعيدا عن الأضواء، وكان يحب العمل وسمعته جيدة في داخل وخارج مصر، متابعا: «المصريين حيوه في رحيله زي ما هو حياهم طول حياته، خصوصا إنه كان رجل مسيس لوطنه، وكان بيحب بلده وبيشتغل في صمت، وأولاده ورثوا ده عنه».

سمعة الطبيب المصري جيدة

وأضاف «الخطيب»، خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنّ سمعة الطبيب والطب المصري جيدة ورائدة، متابعا: «حتى مع وجود أخطاء لبعض الأطباء، فالأمر طبيعي وموجود بالعالم كله، ولا توجد دولة تخلو من هذه الأخطاء».

ووجّه الخطيب، التحية للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بمناسبة العيد القومي للبحيرة، خاصة وأنّها من أهم المحافظات التي شهدت تأثرا حقيقيا بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا نجاح عمليتي تثقيب مبيض بالمنظار لسيدتين في العقد الرابع من عمرهما في محافظة البحيرة، وهو نجاح كبير خاصة أنّها عملية جراحية دقيقة تجرى في محافظة إقليمية.

الأطباء كانوا في مقدمة الصفوف خلال أزمة كورونا

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أنّ سمعة الطب المصري علت وظهرت بأزمة فيروس كورونا: «شوفناهم كانوا وحوش في مواجهة المرض، وشوفنا الأطباء في أزمات كورونا كانوا في مقدمة الصفوف وحاربوا الوباء وكانوا بالصفوف الأولى، والمجتمع المصري بيكرمهم طول الوقت، والشعب المصري بيعي تضحياتهم طوال الوقت».