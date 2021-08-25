الخطيب: ملف الطرق شهد إنجازات عظيمة «لا ينكرها الجاحدون»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنه لا أحد يستطيع إنكار التطوير الذي يجري في مصر عموما وشرق القاهرة على وجه الخصوص «حتى الجاحدين».

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف على ِشاشة «dmc»، أنه «بأقل نظرة حياد نجد أن ملف الطرق من أهم الملفات التي حدث بها إنجاز عظيم، فعملية الانتقال من المدن للظهير الصحراوي بمصر أصبحت سهلة ويسيرة وهو من أهم الإنجازات الكبيرة».

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إنجاز البنية التحتية والتي من أهم عناصرها الطرق والمحاور، مشددا على أن الطرق التي يجري بناؤها في الوقت الجاري لا تُبنى كما كان يتم في الماضي، متابعا «لكن الطريق الذي يتم بناؤه الآن يكون كبير جدا ويراعي التزايد السكاني ولا يتم لحل الأزمات ولكن يتم بناء على رؤية مستقبلية».

حل 70% من أزمات المرور بالقاهرة

وأشار إلى أن أزمة المرور في مصر جرى حلها بنسبة 70%، ضاربا المثل بالقاهرة التي أصبحت لا تعاني من أزمات مرور، مشددا على أن ما جرى بشرق القاهرة من إنجازات في ملف الطرق حل أزمة التكدس داخل العاصة.

وأوضح أن أهمية إقامة الطرق تنبع من فتح آفاق للتنمية بشكل حقيقي وفق رؤية كبيرة، حيث يتم التفكير بحلول للدولة المصرية لـ100 سنة مقبلة إضافة إلى ربط الشرق بالغرب، مضيفا أن عدد المحاور على نهر النيل لا تتعدى الـ10 محاور منذ «خلق الخليقة»، ولكن الآن نجد في كل 25 كيلو محور، سواء ما جرى أو يجري تنفيذه أو مخطط له.

العديد من المشروعات الهامة جدا كانت موجودة بدولاب الدولة المصرية

وأشار رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إلى أنه يوجد العديد من المشروعات «الهامة جدا» كانت موجودة بدولاب الدولة المصرية، ومنها المشروعات التنموية والاستراتيجية، كاشفا عن أن الفارق الآن هو أنه يجري تنفيذ كل تلك المشروعات، التي كانت مدرجة على الأوراق وبأفكار المسؤولين.

وأكمل: «هناك الآن أفكار مبتكرة وهي جزء خاص بالدولة الحالية بجانب الأفكار القديمة التي كانت في مخيلة المتخصصين فتنفذها الدولة الآن، وبالتالي هناك حلول مبتكرة للدولة المصرية بجانب الحلول التي كانت مجرد أحلام في السابق».