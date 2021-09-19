جنوب أفريقيا تستورد نفايات البلاستيك لتلبية احتياجات الصناعة

أعلنت وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة في جنوب أفريقيا، أن البلاد قد اتخذت عدة قرارات بشأن السعي في عدة اتجاهات من أجل استيراد النفايات البلاستيكية بهدف تلبية احتياجات صناعة البلاستيك، وقالت وزيرة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة «باربرا كريسي» خلال إجاباتها على ورقة أسئلة داخلية مقدمة من البرلمان، إن استيراد النفايات البلاستيكية سيتم تنظيمه بموجب قواعد واضحة وتكليفات بحسب اتفاقية بازل، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي تناولت قواعد نقل وحركة النفايات الخطرة بين الدول.

إعادة تدوير جميع النفايات البلاستيكية المستوردة في أفريقيا

و قال مدير الاتصالات في وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة، «ألبي موديسي» إنه سيعاد تدوير جميع النفايات البلاستيكية المستوردة، حيث إن الأنظمة الحالية في جنوب أفريقيا فعالة بدرجة كافية في الحد بشكل كبير من النفايات البلاستيكية، وخاصة النفايات البلاستيكية المصدرة عن طريق البحر.

وذكر موقع «أول أفريقيا» أن جنوب أفريقيا قد طبقت القواعد في اتفاقية بازل، وبخاصة التي تتناول النفايات البلاستيكية ودورة الحياة الخاصة بتلك النفايات صراحةً، للدفاع عن عدم انضمامها إلى المعاهدة الدولية التي تتناول دورة حياة النفايات المصنوعة من البلاستيك، كما أصدرت 34 دولة أفريقية أخرى قوانين تشمل حظر الأكياس البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع أغطية المياه ذات الاستخدام الواحد وأكواب القهوة.

وأثار موقف جنوب أفريقيا من الاتفاقية غضب منظمة السلام الأخضر، التي أشارت إلى أن الدولة هي ثالث أسوأ مذنب لإنتاج النفايات البلاستيكية في القارة، وقالت في بيان: «تظل حكومة جنوب أفريقيا لا تعير أي اهتمام من أجل العمل على خلق بيئة آمنة وصحية خالية من البلاستيك، كما أن الحكومة في جنوب أفريقيا تخضع لمصالح الشركات عندما يتعلق الأمر بمسألة التعامل مع نفايات البلاستيك.