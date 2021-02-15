التحفظ على مصنع لإنتاج البلاستيك من النفايات الخطرة بالقليوبية

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيادة اللواء بهى الدين زغلول، مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى ضبط عامل،اليوم، لقيامه بإدارة مصنعا دون ترخيص واستخدام كسارة بلاستيك لإنتاج المنتجات البلاستيكية من النفايات الخطرة بدائرة مركز طوخ، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث

كانت معلومات سرية وردت للواء د. هشام عبدالغفار مدير إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام المتهم بتصنيع المنتجات البلاستيكية باستخدام النفايات الطبية الخطرة، وتبين للعميد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات، والتنسيق مع إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة بالمحافظة، ومجلس مدينة طوخ، قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع وتم ضبط المتهم ويدعى «محمود عطا»، 34 سنة، عامل، ويقيم بكفر علوان، بمركز طوخ

وجرى ضبط كميات كبيرة من النفايات الخطرة بلغ وزنها حوالى 25 طنا، بينها عبوات المحاليل الطبية المستخدمة للمرضى بالمستشفيات، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين الذين يقومون بشراء المنتجات البلاستيكية المستخرجة من هذه النفايات الخطرة المهربة من المستشفيات والمراكز الطبية، حيث إن المتبع هو التخلص منها بطرق صحية وآمنة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ووجهت النيابة له تهمة إعادة استخدام نفايات خطرة فى التصنيع بما يهدد حياة المواطنين.

في وقت سابق شنت رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، حملة مكبرة بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائبي رئيس الحي المهندس ايهاب مهدي والدكتور مجدي البكري ومباحث التموين والطب البيطري والتموين والصحة بالحي والمتابعة الميدانية والاشغالات، استهدفت الثلاجات والمجمدات بنطاق الحي غرب شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة ودهون حيوانية تقدر بحوالي 1300 كيلو جرام وأيضا 50 كيلو جرام كبدة مجهولة المصدر وبدون بيانات.