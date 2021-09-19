السجن 10 سنوات لـ5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 عاطلين، لقيامهم بتكوين عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق العامه تحت تهديد السلاح، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطه معهم، وإلزامهم بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر ونصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات.

تفاصيل ضبط عصابة السرقة بالإكراه بطوخ

ترجع أوراق القضية للعام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغا من المواطن «فرحات ع»، سائق، بأنه حال سيره بالطريق العام بالسيارة رقم «ق ج ص 1465»، فوجئ أثناء توقفه في الطريق بتوقف سيارة أخرى نزل منها المتهمون وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وأشهروها في وجهه، وقاموا بجذبه وإدخاله للسبارة قيادتهم، وتمكنوا من سرقة السيارة الخاصة به وهاتفه المحمول وحافظة نقوده كرها عنه، وألقوه على الطريق وفروا هاربين.

وانتقلت أجهزة الأمن وأخطر مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمين بسرقة المجني عليه كرها مستخدمين سلاحا ناريا (بندقية آلية) وآخر أبيض (مطواة)، وتمكنوا من سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.

ضبط المتهمين بسرقة سيارة سائق بالطريق الزراعي في طوخ

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد شخصية المتهمين، وهم «عمر ف»، 27 سنة، و«عبدربه ح»، 23 سنة، و«مصطفي ا»، و«سيد ح»، و«أحمد س»، حيث تمكنت أجهزة الامن من ضبط الأول والثاني وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الحادث، بينما لازال المتهمين الثلاثة الآخرين هاربين، وجاري البحث عنهم لتنفيذ العقوبة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة المستولى عليها وإعادتها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين المضبوطين، وأحالتهما للمحاكمة حضوريا، بينما أحالت المتهمين الثلاثة الهاربين غيابيا.