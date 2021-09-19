مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية في بورسعيد

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية بمحور 30 يونيو، جنوب محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية على محور 30 يونيو، وتبين أن الأول يدعى عبد الغفار عبدالله محمد، 50 سنة، مصاب بغيبوبة تامة، والحالة العامة سيئة، وتوفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، أما الثاني فهو علي علي توفيق، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج. ويُجري رجال البحث الجنائي التحريات، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات.

غرق مسن بشاطىء بورسعيد والتصريح بدفن جثة أخرى

وشهدت بورسعيد، مساء أمس، غرق شخص بأحد الشواطئ بسبب الأمواج العالية، وذلك رغم تحذيرات رجال الإنقاذ من النزول للبحر.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة هامدة إلى ​مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل، نتيجة الغرق عند شاطئ ستايل سكوير وتبين أن الغريق يدعى تيتو أنسي محمود سليمان، 61 سنة، ومقيم بتعاونيات الزهور بمنطقة عمر بن الخطاب.

كما أمرت النيابة العامة ببورسعيد بدفن جثة شاب في واقعة تبديل جثتين شابين في حادثي سير مختلفين ببورسعيد، ودفن أحدهما بالخطأ في مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل لتشوه وجههما في الحادث.