ليبيا تعلن فتح الطيران مع مصر بنهاية الشهر الجاري

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، منذ قليل، أنها توافقت مع مصر، على إعادة فتح الطيران المباشر بين البلدين، مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن هيئة الطيران المدني الليبية، اتفقت مع نظيرتها المصرية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الطيران بين مطارات «مصراتة وبنينا ومعيتيقة» في ليبيا، مع مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت أن التشغيل سيكون بداية من 30 سبتمبر الجاري.

وكان وزير العمل الليبي علي العابد الرضا، أكد أن ليبيا مستعدة لاستقبال مليون عامل مصري بمجرد فتح الطيران بين البلدين، لنقل هؤلاء العمل.