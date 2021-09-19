أحمد حجازي يحتفي بتصدر فريقه للدوري السعودي

نشر أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي، عبر حسابه على «إنستجرام»، لقطات من مباراة فريقه أمس، أمام فريق النصر، في الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، التي انتهت بفوز الاتحاد على مضيفه بثلاثية مقابل هدف.

واحتفى «حجازي» بفوز فريقه بثلاثية، معلقا على الصور: «في الاتحاد قوة».

وتألق أحمد حجازي رفقة فريقه أمس، وظهر بأداء طيب، واستطاع المساهمة بشكل كبير في فوز اتحاد جدة على النصر.

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