اتحاد جدة يتحصن بحجازي وينقض على التعاون

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا صعبًا وثمينًا على نظيره التعاون، الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة، وتواجد في لقاء التعاون حتى نهايته.

وتقدم فريق التعاون أولًا في وقت مبكر من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 16 عن طريق عبدالله ساني، قبل أن يتعادل رومارينهو للاتحاد في الدقيقة 49، وسجل كاسيو هدفًا في مرماه بالخطأ بحلول الدقيقة 86 منح به النقاط الثلاث لرفاق أحمد حجازي.

وكان تشكيل فريق اتحاد جدة الذي خاض المباراة على النحو التالي:

جروهي - حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي- سعود عبد الحميد - عبد الإله الماكي - كريم الأحمدي- عبد الرحمن العبود - روماينهو - فهد المولد - هارون كمارا.

ورفع اتحاد جدة رصيده بهذا الانتصار إلى 32 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة السعودية الكبيرة.

وكان أحمد حجازي انتقل إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ونجح صاحب الـ30 عامًا في الظهور بمستوى طيب مع فريقه السعودي، الأمر الذي دفع إدارة النادي السعودي الكبير للدخول في مفاوضات جادة لشراؤه بشكل نهائي وفقًا لما أكدت تقارير صحفية مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن أحمد حجازي شارك الموسم الجاري مع اتحاد جدة في 18 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد خلال الجولة قبل الماضية في شباك الشباب.