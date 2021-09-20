«السياحة» تحذر الشركات من تنظيم برامج «ترانزيت» للمسافرين للسعودية دون إخطار

حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية، التي تقوم بتنفيذ برامج سياحية للراغبين في السفر لبعض الدول التي تشترط إجراءات احترازية قبل الدخول لأراضيها، ومن بينها المملكة العربية السعودية، من تنفيذ برنامج «ترانزيت» في بعض الدول المسموح من خلالها السفر لتلك الدول، تتخللها مدد إقامة، من عدم إبلاغ الوزارة بتلك البرامج.

تنظيم برامج ترانزيت السعودية دون إخطار وزارة السياحة

وقالت غرفة شركات السياحة، إنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار، مفاده أن الوزارة لاحظت قيام الشركات بتنظيم تلك البرامج دون إخطارها، وأضافت الغرفة خلال المنشور رقم 195 لسنة 2021، الذي عممته على جميع الشركات السياحية، إن هذا النوع من الرحلات يعتبر بمثابة برنامج سياحي كامل، وذلك لاحتوائه على حجز طيران وحجز فندقي لمدد مختلفة، كما أن الشركات المنظمة لهذه البرامج لم تقم بإخطار وزارة السياحة والآثار بتنظيم تلك البرامج، ما يعد مخالفا لقانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977.

وأهابت الغرفة بجميع إعضائها ضرورة إخطار الوزارة بجميع البرامج السياحية المنفذة ومن ضمنها برامج الترانزيت، لافتة إلى أنه حال مخالفة تلك الإجراءات ستضطر الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

آلاف العاملين المصريين عادوا للسعودية عبر الأردن والإمارات

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، عن أن آلاف العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية، الذين تواجدوا بمصر، بعد قرار المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي، بتعليق دخول المصريين لأراضيها، لجأوا للعودة إلى عملهم بالمملكة، من خلال السفر لدولة أخرى مسموح السفر منها إلى السعودية، مع قضاء فترة إسبوعين بها كحجر صحي و«ترانزيت» وفقا للاشتراطات السعودية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المصرية قامت بتنفيذ برامج لهؤلاء العاملين إلى العديد من الدول، مثل الإمارات والأردن والبحرين وكينيا، دون إبلاغ وزارة السياحة بتنظيم تلك البرامج وهو ما يعد مخالفة توجب توقيع عقوبة على الشركات.