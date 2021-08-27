شركات السياحة: قرار عودة العمالة المصرية للسعودية لن يؤثر على العمرة

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للعاملين المصريين حاملي الإقامات السارية الذين تحصلوا على جرعتي تطعيم فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بالمملكة والمتواجدين حاليا بمصر، بالسفر مباشرة للسعودية من مصر لا يحمل أي تأثير إيجابي لعودة المصريين لأداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية.

القرار السعودي اختص فقط بالعمالة المصرية بالسعودية

وأضاف «السيسي»، لـ «الوطن»، أن القرار السعودي لم يتطرق بأى شكل للقادمين من خارج المملكة سواء لاداء العمرة او للسياحة او للزيارة ‘ بل أختص فقط بالعمالة الموجودة لدي السعودية والتي تحصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة والذي يتشابه موقفهم مع السياح السعوديين المحصنين الذين يزورون مصر حاليا.

توقعات بانفراجة للعمرة أكتوبر المقبل

وأشار إلى أنه يتوقع أن يشهد ملف أداء المصريين لمناسك العمرة انفراجة بداية من شهر أكتوبر المقبل بحيث تسمح خلاله المملكة العربية السعودية لشركات السياحة المصرية بالبدء في إجراءات العمرة من توثيق العقود وحجز الفنادق ووسائل النقل الداخلية بالمملكة، مرجحا أن تبدأ رحلات العمرة بالنسبة للمصريين خلال الشهر الأخير من العام الجاري.

عوامل تساعد على عودة العمرة خلال 2021

وأوضح أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تقرب أداء المصريين للعمرة خلال هذا التاريخ لعل أهمها الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين المصريين الحاصلين علي التطعيم خلال الشهر المقبل، فضلا عن إصدار وزارة الصحة المصرية شهادات للمسافرين للخارج سواء للعمل أو السياحة أو للحج والعمرة بحصولهم على التطعيم معتمدة برمز «qr code» المعتمد عالميا ما يمنع ظاهرة غش تلك الشهادات، لافتا إلى أن عودة الحركة السياحية من العديد من الدول الأوروبية مثل روسيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا لمصر حاليا تمثل عاملا إضافيا لعودة أداء العمرة بالنسبة للمصريين قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن شركات السياحة أن تقوم بأي إعلانات عن تنظيم برامج العمرة لهذا العام إلا بعد أن تعلن وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي بدء العمرة للمصريين، مشددا على أن الشركات التي ستعلن عن تنظيم برامج العمرة حاليا أو تجمع مبالغ من المعتمرين بهذا الخصوص سيتم توقيع عقوبات عليها تصل لإلغاء الترخيص.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت فبراير الماضي، قرارا بتعليق دخول المصريين لأراضيها بسبب فيروس كورونا واستثنت فقط من هذا القرار المصريين العاملين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والمواطنين السعوديين والدبلوماسيين.