سعر اليورو اليوم الإثنين 20-9-2021 في البنوك المصرية

يبحث قطاع عريض من المهتمين بأسعار العملات عن سعر اليورو بشكل يومي، حيث يتوقف سعره مقابل الجنيه المصري، على آليات العرض والطلب في البنوك، وفي هذا الصدد واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر اليورو وفق تعاملات صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر الحالي، مقابل الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.33 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.34 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.33 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.36 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.36 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.35 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر، في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.